▲ Es un libro irresponsable y lleno de sangre. No creo que la literatura juvenil no tenga que tratar estos temas , comenta el autor en entrevista. Foto tomada de la página de Facebook del escritor

Sábado 27 de noviembre de 2021, p. 3

El asesinato brutal y aterrador de una jovencita que es devorada por el amo desata la demanda de venganza en la novela Matarratas, del escritor jalisciense Antonio Ortuño (Zapopan, 1976), quien conversa con La Jornada: Creo que los jóvenes lectores no viven en una burbuja . Aunque la historia de caballeros y luchas con espadas ocurre en un país imaginario, para el lector joven mexicano, iberoamericano, no es una sociedad imaginaria ni un mundo de evasión. Es cierto, son aventuras y hay mucho de imaginación y de lúdico, pero también hay mucho que conecta con la realidad y con lo que conocen. La imaginación, si no tiene un ancla en la realidad y en la experiencia humana, es un poco como delirio .

El autor presenta este libro mañana, en la 35 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, acompañado por Renée Carvajal y Benito Taibo en el Salón 8 a las 19 horas. La charla se transmitirá en vivo por redes sociales y en la plataforma de la FIL.

Una escena sangrienta y desconcertante inicia el relato, donde el peligro acompaña a la sicaria Matarratas, quien, a cambio de una buena cantidad de oro se enfrentará al poderoso señor de Ciudad Lago, sin saber que es parte de una conspiración de poder.

Un joven misterioso y escuálido, llamado Clavo, y la frágil niña Agua la acompañarán en la consigna de muerte.

Antonio Ortuño vuelve a la novela juvenil con una trepidante historia de aventuras sobre la justicia, el poder y el instinto de supervivencia , se anuncia en la contraportada.

Las historias que implican violencia existen en la fantasía, la ciencia ficción, el terror y, desde luego, en el realismo. Es parte de lo que enfrentan los jóvenes, sobre todo en un país como éste; desde hace muchos años esa violencia no es nada extraña. Además, tiene mucho que ver con lo que uno escucha en la escuela o en el barrio. Siempre están planeando sobre nosotros, son aterrorizantes y también forman parte de nuestra experiencia.

En este contexto, el personaje principal es Matarratas, una chica migrante que llega a la ciudad sin nada, vive como paria y tiene que recurrir a la vida de antiheroína para sobrevivir .