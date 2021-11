Una prisión nueva cuesta entre 3 mil y 5 mil millones de pesos, nosotros ya no tenemos dinero y no puedo pedir más deuda porque ya pedí 10 mil millones de pesos, la única forma es hacerlo vía APP (Asociación Público Privada), pero el Presidente ha criticado las prisiones que se hicieron por esa vía , expuso.

Al inicio del sexenio, las cárceles estaban a 80 por ciento de su capacidad y en los primeros tres años de gobierno fueron recluidos más de 2 mil 200 sentenciados y esto nos ha generado un problema grave de sobrepoblación , resaltó. A pesar de ello, el estado no puede dejar de arrestar criminales, sostuvo.

Rodríguez Vallejo anticipó que propondrá esta opción a López Obrador, pero si no lo ve bien pedirá apoyo para ampliar las prisiones o para trasladar reos al Cefereso de Ocampo, al que le caben 5 mil y tiene 2 mil 500 reos , es una opción”, refirió.

Estimó que se necesitan más de mil millones de pesos para crear 3 mil 500 espacios más en las cárceles existentes.

El gobernador adelantó que presentará al Presidente tres proyectos para surtir de agua a la ciudad de León. Hay una propuesta que queremos presentar de manera conjunta con el gobierno federal. El proyecto es una decisión técnica, pero también de recursos y son temas que sólo puede resolver el Presidente , concluyó.