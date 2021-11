Lamentó que la salud pública sea utilizada por los opositores en sus campañas y se molestan por todo, aunque no haya aumentado el precio de las gasolinas o de la luz, aunque se luche a diario por garantizar seguridad, a partir del uso de la inteligencia, más que con la fuerza; aun cuando se trabaje para generar fuentes de empleo o enfrentar con eficacia la pandemia, con mejores resultados que en otras naciones.

Pese a esas presiones, advirtió, se logrará la distribución hasta en los lugares más apartados, hasta donde llegan los refrescos y las papitas. No van a faltar (las medicinas) o me dejo de llamar Andrés Manuel , dijo.

Resulta que se compró la medicina y no sé si por ineficiencia o mala fe no distribuyeron los medicamentos. Es como una carrera de obstáculos, porque es mucha hambre al dinero , señaló en referencia a la decena de farmacéuticas que vendían al gobierno 100 mil millones de pesos y, además de ser las proveedoras consentidas les daban altos privilegios fiscales. Mencionó al Grupo Fármacos Especializados, al cual durante el sexenio de Calderón se le condonaron 50 millones de pesos, y en la administración de Peña Nieto resultó con este beneficio por casi 2 mil millones de pesos.

Agradeció el apoyo del personal de salud porque, a pesar de que el bloque reaccionario estaba en contra, no tuvimos paro de médicos , y se consiguió la vacuna primero que en otras partes, vacuna suficiente, nunca nos ha faltado . Sigue el plan y no se descarta una tercera dosis empezando con adultos mayores .

Tras anunciar que el IMSS-Bienestar atenderá la estructura de salud pública de Zacatecas, López Obrador se refirió al abasto de fármacos.

Me da mucha tristeza porque (los opositores) apoyan a mamás, papás que tienen niños con cáncer, pero están manteniendo esas organizaciones para que nosotros demos marcha atrás y volvamos al sistema de compra de medicamentos a estos corruptos. Pues no, ya estamos comprando los medicamentos y no van a faltar, estamos trabajando en ese propósito , subrayó.

También se manifestó a favor de la indagatoria a la ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México por asignar un contrato a un allegado.

El Presidente invitó a la ciudadanía a acompañarlo la tarde del 1º de diciembre a la Plaza de la Constitución, cuando se cumplen tres años de su gobierno. Regresamos al Zócalo democrático , exclamó.

(Con información de Fabiola Martínez)