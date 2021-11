De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de noviembre de 2021, p. 12

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) dio a conocer que, tras una extensa y detallada investigación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) citó a declarar a ex funcionarios de este medio de comunicación después de que presentó pruebas y denuncias en su contra por daño al erario y actos de corrupción cometidos en la anterior administración .

Detalló que desde hace más de un año, auditores de la SFP han documentado decenas de contratos de servicios y adquisiciones con anomalías que van desde adjudicaciones directas, incumplimiento de tiempos y plazos plurianuales sin sustento legal, hasta sobreprecios.

Asimismo, han investigado irregularidades como nepotismo, conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito .

En un comunicado, Notimex señaló que la SFP informó que a partir de ayer se citó a declarar a los ex funcionarios “encabezados por el anterior director de la Agencia, el periodista Alejandro Ramos Esquivel, quien también fue director de El Financiero por más de 20 años”.

También fueron citados el ex subdirector de Soporte Técnico Omar Ignacio Servín Gutiérrez y Jorge Adrián Mancebo Padilla, ex subdirector de Servicios Financieros.

Hoy deberán acudir a declarar ante la SFP Juan Carlos Silva González, ex subdirector de Administración, así como el ex jefe de Departamento de Adquisiciones y Suministros, Erik Christian Barrera Méndez. El ex director general de Notimex Ramos Esquivel, tendrá su audiencia mañana, así como el ex subdirector de Tecnología Espartaco Cortina Torres.