Yo tenía la presión de mi trabajo porque estaba en una reunión y no pensé que los datos que me pedían era información sensible, como mi nip , relata Borja, quien marcó al banco directamente en cuanto se dio cuenta que la llamada pudo tratarse de un fraude.

Decidió acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia, cuya copia fue entregada al banco, que le regresó el monto robado un mes después.

Después intentaron llamarme otra vez con la misma historia de la compra, pero terminé la llamada. Aprendí que por más ocupado que esté, si me piden datos personales no los voy a dar, es lo que me ha quedado de experiencia, no entregar datos personales porque los bancos no te llaman para pedirte esa información .

Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se han registrado más de 50 mil reclamaciones por posible fraude, 2 mil 264 por posible robo de identidad, y 153 reclamaciones por posible fraude telefónico.