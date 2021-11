Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 7

Antolín Jiménez Gamas vivió en carne propia muchos episodios importantes del México más llamativo de los pasados 100 años , como pertenecer a los Dorados de Villa.

El artista multidisciplinario Fernando Llanos, nieto de Jiménez, descubrió hace unos años las múltiples facetas de su abuelo y las perpetuó en un documental y en un libro titulados Matria.

Si bien, ambos trabajos ya fueron presentados, Llanos, acompañado por Lorena Ojeda, hará lo propio hoy con la segunda edición de Matria (Ediciones Necias). En esta publicación se devela la historia de un charro que fue revolucionario, masón, político y empresario. Una de sus más raras hazañas fue organizar un ejército de charros para pelear contra los nazis .

Esta historia, describió Llanos, nadie me la contó estaba oculta en mi familia y me tardó cuatro años entender . Recordó: Di por casualidad con el archivo de mi abuelo Antolín. Todo el tiempo estuvo encerrado en un cuarto pequeño en la casa de mi abuela Alicia, pero nunca supe de su existencia .

Este viaje al pasado, comenzó con motivo del centenario de la Revolución Mexicana, pues Llanos fue invitado a El Paso, Texas, con su proyecto Videoman, que consistía en viajar para hacer videointervenciones móviles en espacios urbanos específicos. Ahí es donde descubrí el archivo de mi abuelo y decidí que valdría la pena convertirlo en un documental, para que luciera el archivo. Como he hecho exposiciones y ya tenía varios libros publicados, decidí que el proyecto se enfocara en tres ejes: una película, una muestra y un libro .

Tu pasado es tu mejor herencia

No obstante, sus familiares, en un principio, “sólo querían que hablara de la historia de éxito del abuelo, pero poco a poco se fueron develando historias que dimensionaban mejor al personaje. No sólo luz, sino partes oscuras que le daban volumen. El póster de la película dice: ‘Tu pasado es tu mejor herencia’ y la mejor que me dejó mi abuelo fue su archivo… pero la más valiosa herencia que me dejó Matria fue un abuelo. Conocerlo, saber todo lo que había hecho... reubicarlo en nuestro contexto familiar y poder compartir su peculiar historia”.