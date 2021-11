La actriz también habló de la manera en que Almodóvar dirige a las actrices con quienes trabaja. A mí me hace reír cuando estamos rodando. Entonces me empieza a decir lo que piensa mi personaje, por ejemplo. Y hasta que no te hace reír no para. Pero yo he visto cómo tiene que decir cada frase, y luego todo eso se traduce en que la actriz se lleva todos los premios, y Pedro no. Y me doy cuenta que el resto de la gente no se percata de lo que hay detrás, y de lo generoso que es y de lo que ama a sus actrices , detalló Dueñas.

A Lola le gustaría recibir el premio a la mejor actriz europea, a pesar de que para ella esos reconocimientos sólo representan una gran alegría. A pesar de los éxitos que Dueñas ha cosechado, la actriz no se considera una estrella. No lo entiendo, soy hija de cómico, cómo me voy a creer famosa, si sé lo que es no tener trabajo; bueno lo he vivido. He vendido mi casa de Madrid para emigrar a París porque llevaba dos años sin trabajar en mi país , detalló.

La actriz también manifestó su entusiasmo por el próximo personaje que encarnará en la próxima película del español Víctor Iriarte. Nunca he leído algo y he sentido que era mi voz tanto como lo que ha escrito Víctor , detalló Dueñas. Aunque la cinta, con el título de Reescritura, será filmada hasta agosto del próximo año, el trabajo de preparación ya ha iniciado, y sin embargo, Lola asegura que todavía, al día de hoy no puedo leer mi texto sin echarme a llorar, no lo he conseguido, no lo puedo decir, de la belleza, de dónde me llega , detalló.

Durante el segundo día del BJX Fest también se proyectaron los cortometrajes de la sección oficial México. Por su parte, el crítico de cine español, Javier Tolentino, presentó su primera película Un blues para Teherán, sobre un joven de origen kurdo que vive en Irán y busca cómo canalizar sus aspiraciones artísticas a pesar de las limitaciones dentro de su sociedad, como la estricta censura del régimen en el poder.

Por la noche se estrenó la cinta Maleza de Rubén Arnaiz en el panteón de Santa Paula, además de la selección del aliado Festival Internacional de Cine de Horror de Aurora.