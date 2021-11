Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 3

La actriz Luisa Huertas se dice una soldadera del teatro, al pie del cañón , mientras tenga vida. Recibirá este viernes, junto con su colega Diana Bracho, la Medalla Ingmar Bergman de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Huertas, con casi 53 años de labor actoral, y docente por casi cuatro, menciona a La Jornada: Estoy agradecida por la vida de gozo que he tenido la oportunidad de vivir, desde que muy pequeña decidí ser actriz. Esta medalla reconoce no sólo mi trabajo, sino el de tanta gente maravillosa con la que me ha tocado vivir mi carrera .

Ese acompañamiento, agrega, empezó desde la formación que le dieron sus padres, quienes le brindaron su apoyo incondicional. En ese sentido voy a dar mi agradecimiento: las personas no nos hacemos solas; nos desarrollamos con base en lo que vivimos, en quienes conocemos y nos nutren, e incluso en quienes han puesto escollos en nuestro camino .

La actriz sostiene que tanto el cine y el teatro, en los cuales ha repartido su trabajo, requieren mucho estudio y rigor. En el primero encuentra un sentido de la exactitud y del control que se necesitan para estar con los cinco sentidos y más que tenemos lo actores puestos en una serie de aspectos técnicos .

Hace énfasis en que el cine me ha dado enormes satisfacciones, y me encanta hacerlo, pero mi patria es el teatro , que es maravilloso e inigualable por el contacto de ser humano a ser humano.

Relata que su labor le ha permitido resarcir a la sociedad, por ejemplo, con el programa Respira Mexico para acompañar el proceso de rehabilitación de quienes tuvieron Covid-19, a cargo del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, del que Huertas es confundadora y dirige desde hace 15 años.

Ficción tan real como la vida

Sobre su trabajo actoral, menciona que cuando construye un personaje hay puntos de identificación y, en ocasiones de rechazo, igual que en la vida, “porque lo que vivimos en el escenario es la ficción que debe ser tan real como la vida; por supuesto, cada personaje nos deja un aprendizaje.