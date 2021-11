Y no hablo de lo que me han hecho pasar por lo que deberían estar en la cárcel... incluida mi madre practicante , dice Spears, quien promete asimismo que no se va a callar y que no ha olvidado nada .

Durante su tutela, la cantante subió a menudo videos sobre coreografías, fotos de ella y largos mensajes en Instagram, en donde tiene 36.4 millones de seguidores.

La estrella del pop adelantó cómo planea utilizar su nueva libertad, después de recuperar el control de su vida personal y su patrimonio a principios de este mes.

La intérprete de Stronger dijo que son las pequeñas cosas las que marcan una gran diferencia y que por ahora estaba agradecida por cada día de libertad, por tener las llaves de mi automóvil , una tarjeta de cajero automático y dinero en efectivo, y por poder ser independiente y sentirme una mujer .

La vida personal de Spears y su patrimonio de 60 millones de dólares eran supervisados por su padre en una tutela de 13 años que terminó la semana pasada tras una larga batalla legal. Durante años, incluso cuando actuaba con las entradas agotadas en todo el mundo, se le limitaba a una asignación de 2 mil dólares a la semana.