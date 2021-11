Imperioli sintió que Los Soprano había vuelto a ser un fenómeno en 2019, cuando fue abordado por un fanático en Central Park: un adolescente escocés, de alrededor de 19 años, que rápido mostró el tatuaje de Christopher en la pierna. Parece que no hay fanáticos casuales de la serie, señaló. Son personas que nunca lo han visto o que están un poco locas por eso”. Schirripa aún no se ha encontrado a alguien con un tatuaje de Bobby.

Por supuesto, Gandolfini murió sin saber que Los Soprano pronto volverían a explotar. Hoy día, la serie se siente extrañamente ineludible, tal vez más que entre 1999 y 2007, cuando se transmitió por primera vez en HBO en Estados Unidos. Tiene una base de fans de la Generación Z en constante crecimiento. Tan sustancial fue su nueva popularidad en 2020 (WarnerMedia informó que tuvo un aumento de 179 por ciento en los espectadores a través del servicio de transmisión en HBO Now).

Imperioli y Schirripa, conocidos como Christopher Moltisanti y Bobby Baccalieri en el drama de la mafia, hablaron con The Independent sobre el renacimiento de la serie en la era Covid.

En la Internet están tres podcasts dedicados al gigantesco drama de la mafia. Uno es Talking Sopranos, conducido por los actores Michael Imperioli y Steve Schirripa, quienes tras el éxito de su emisión por la red, lanzaron su libro Woke Up this Morning, una historia oral de la serie que describe la vulnerabilidad del protagonista, James Gandolfini, pero también su lucha con el abuso de sustancias, los enfrentamientos con los altos mandos de HBO (productora del programa con David Chase) y los tiempos en los que detuvo la producción... también sobre sus diferentes maneras de ver ese infame final .

Hay una horda de seguidores de todas partes del mundo. Se han hecho estudios y libros. Incluso existe una cuenta de Twitter que distribuye capturas de pantalla aleatorias del programa. También se hizo la película The Many Saints of Newark, precuela protagonizada por el hijo de James Gandolfini, Michael, quien encarna a Tony Soprano, entre otras cosas.

Se han planteado muchas teorías sobre por qué Los Soprano se ha vuelto masivos de nuevo: es un reflejo dramático de una sociedad en declive terminal. “Se trata del vacío del sueño americano”, precisó Imperioli.

La farsa de todo: la cultura de consumo, el materialismo, ganar más dinero, conseguir mejores trabajos y casas que la generación anterior. Al final del día, no va a satisfacer tu espíritu , añadió.

Imperioli se sentía obligado a proteger la memoria de Gandolfini, absolutamente, y lo haría con cualquier amigo que considere cercano. Hubo momentos en que no nos llevábamos bien, especialmente si era muy noche y estábamos, ya sabes, en nuestras tazas. Podríamos ser tan idiotas como cualquier otra persona, pero, al final, él era un tipo tan bueno como con el que he trabajado , expresó.

Teníamos defectos

Recordó las historias sensacionalistas que surgieron en los tabloides después de la muerte de Gandolfini, y está furioso por ellas. “Hablaban de eso o de que él no se presentó a trabajar, y yo preguntaba como: ‘¿En serio? ¿El tipo acaba de morir hace dos días y vamos a entrar en eso?’ Me pareció realmente desagradable. ¿Crees que su hijo quiere escuchar eso?” Suspira. Sabemos que tenemos defectos. Él no era un santo, ninguno lo éramos en ese programa. Tampoco alguien que yo conozca. Entonces, ¿cuál es el punto?

Que el elenco pudiera pelear entre sí y luego enmendar rápidamente las cosas tiene sentido: eran una familia. Wake Up This Morning entra en detalles sobre el proceso de casting detrás del programa. El único requisito real del creador David Chase era que todo el elenco principal debía ser italoestadunidense, una regla que, en última instancia, no se aplicaba a los niños actores del programa.

El actor Tony Sirico (Paulie Walnuts) había pasado 20 meses en la prisión Sing Sing de Nueva York; Steven Van Zandt, también conocido como Silvio Dante, surgió de la E Street Band, de Bruce Springsteen, y el protagonista de Big Pussy Vincent Pastore dirigía clubes nocturnos, mientras que Schirripa antes administraba el entretenimiento en un casino de Las Vegas. Todos teníamos los mismos antecedentes de clase trabajadora , sostuvo.

Lo desconocido era lo que funcionaba en tv antes

Imperioli no está seguro de que tal elenco se reúna ahora. Señaló dos espectáculos que surgieron a la sombra de Los Soprano: Mad Men y Breaking Bad, el primero dirigido por Jon Hamm –un desconocido total cuando comenzó– y el segundo de Bryan Cranston, anteriormente el padre de Malcolm in the Middle.

“Hoy día, probablemente querrían una estrella en lugar de algún actor de carácter. Mira cómo Apple hizo The Morning Show, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, o mira Amazon con Hunters, ¡tiene a Al Pacino! Lo que funcionaba en la televisión en ese entonces era lo desconocido”, puntualizó.

También es difícil imaginar que cualquiera de esos programas impulsados por celebridades sea tan debatido en el futuro como sólo unos segundos de Los Soprano.

En el final de la serie, un infame corte a negro en lugar del esperado disparo de punto de vista mientras Tony mira hacia arriba desde la cabina del restaurante cuando se prepara para cenar con su familia, lo que podría insinuar su ejecución o nada en absoluto, todavía tiene a los fanáticos en la garganta del otro 14 años después.

Imperioli está convencido de que fue asesinado, Schirripa no tanto. ¡Siempre pensé que Tony Soprano vivía! Está vivo y bien, con su familia.... Tengo la esperanza de que no lo hayan matado frente a su familia. Dios no lo quiera , destacó.

Woke Up this Morning, de Michael Imperioli y Steve Schirripa, ya salió a la luz.