Una hoja manuscrita de Clapton con el esbozo de una canción también de los años 70 está en venta en entre 30 mil y 50 mil dólares.

Sobre si Julien’s ha tenido en cuenta la controversia que rodea a Clapton para destacar estos objetos relacionados con la estrella del rock, Nolan asegura que siempre habrá algo polémico .

Podría decir lo mismo de cada una de las estrellas que están representadas aquí. No nos fijamos en eso, sino en lo bueno, en la increíble música que nos regalaron durante muchas décadas.

En la subasta, que se realizara en el Hard Rock Café de Manhattan el viernes y el sábado, también hay una canción manuscrita del vocalista de Nirvana, Cobain, que garabateó canciones como Come as You Are y About a Girl en un mantel que firmó junto con los compañeros de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic.