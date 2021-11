Juan Carlos Bonet, secretario ejecutivo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, antes Fonca, entregó un presente a Bonilla en representación de Alejandra Frausto, titular de la SC.

Esta enorme satisfacción que me han prodigado me la llevo a lo más profundo de mi alma, estoy muy conmovido y quisiera que entendieran a qué grado me impacta este acto de ustedes. ¡Muchas gracias! , expresó el también director de escena, productor y escritor, quien ha participado en más de 140 montajes y figurado en otras tantas producciones de cine y televisión.