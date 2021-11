A

pesar de no ser un género popular en México, el musical ha vuelto a ponerse de moda a juzgar por las nuevas producciones, como el reciente estreno de Annette, del francés Leos Carax, o el remake de Steven Spielberg a Amor sin barreras, a estrenarse a fin de año. Querido Evan Hansen, como la mayoría de los casos, es una adaptación de un exitoso musical de Broadway, ganador de seis premios Tony (incluido el de mejor actor para Ben Platt). No vi la puesta en escena original, pero, a juzgar por el resultado, la transición no ha sido afortunada.

El personaje epónimo (interpretado nuevamente por Platt) es un adolescente cargado de angst existencial. Con un brazo enyesado debido quizás a un accidente, el joven es solitario, tímido y torpe al tratar de entablar relaciones con sus compañeros de prepa, sobre todo con Zoe (Kaitlyn Dever), la chava que le gusta. Aunque la relación con su madre Heidi (Julianne Moore, desperdiciada) es afectuosa, ella pasa demasiado tiempo trabajando como enfermera.

Por recomendaciones de su terapeuta, Evan se escribe cartas animosas a sí mismo. En una de ellas menciona a Zoe, misma que es leída por el también enajenado Connor (Colton Ryan), hermano de la chica, quien se queda con la carta. Eso dará pie a un malentendido pues Colton se suicida y el poseer la carta le da a entender a sus padres (Amy Adams, Danny Pino) que sostenía una amistad con Evan.

Para no decepcionar a los señores, Evan miente sobre esa inexistente relación amistosa. Pronto, con la complicidad de su compañero Jared (Nik Dodani), redacta incluso una falsa correspondencia electrónica con el difunto. Dicha mentira lo acerca a Zoe, quien se enamora de él, y le granjea una inusitada popularidad en la prepa. Por supuesto, la crisis sucederá cuando se revele el engaño.