Me interesó. El alcalde de Denia me dijo que solían celebrar el cumpleaños de Hitler; todos vestían uniformes de la Segunda Guerra Mundial y ponían a Wagner , detalló el director, quien comenzó la investigación para su historia hace más de cuatro años. Aibar habló con dos antiguos agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

“Hace 10 o 15 años pasé el verano en Calpe. En la pared había fotos de gente famosa que había estado en un bar; también había de una a seis individuos con chamarras de la SS. Pregunté si estaban haciendo una película y me dijeron: ‘No, no, esos son los alemanes de Denia, un pueblo cercano’”, contó Aibar a The Independent.

Dirigida a jóvenes

La película la he pensado mucho para la gente que tiene 20 años. He intentado que no se dejen llevar por las revisitaciones interesadas de la historia que está haciendo la ultraderecha, sino que vayan un poquito más allá , explicó Aibar a Europa Press. El realizador desea también reivindicar esa parte de la historia de su país, este tipo de cintas, que revisitan algunos momentos de la historia que no se habían tocado mucho, son muy interesantes porque abren una puerta a que la normalización ocurra , señaló.

Tras varias décadas de dictadura fascista, España había podido eludir la influencia de la extrema derecha, al menos hasta 2019, cuando el partido Vox que irrumpió en el escenario nacional español, constituyéndose como la tercera fuerza política del parlamento. Un escenario posible que asusta a muchos es el de la posible coalición con el Partido Popular para las elecciones de 2023, lo que daría como resultado que la extrema derecha llegara al poder por primera vez desde la muerte de Franco.

El cineasta considera que debieron haberse tomado medidas similares a las de Alemania, y llevar a cabo “una serie de juicios y encausamientos de gente que había estado vinculada directamente con el franquismo.

“En España tuvimos 50 años de propaganda constante, medio siglo de servicios de represión e inteligencia adiestrados por los alemanes.

“Esto ha lobotomizado a un país. Hay generaciones y generaciones perdidas y hasta que no saquemos la basura de debajo de la alfombra, sobre todo de lo que fue la transición española, este país no mirará limpiamente hacia el futuro”, sentenció.

El sustituto se estrenó en territorio español a finales de octubre pasado. En México aún no tiene fecha de lanzamiento.