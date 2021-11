D

urante la pandemia, prácticamente todos los enfermos fueron atendidos en las instituciones del sector público de salud y pocos acudieron al sector privado, principalmente por el costo que significaba. Es decir, en una emergencia grave, en última instancia, el ente que resuelve es el Estado. Las instituciones públicas –como en el IMSS y los institutos nacionales–, además, empezaron a funcionar como una sola y no diferenciaron entre derechohabientes y no derechohabientes. Con ello, dio un paso importante hacia la universalidad de los servicios sanitarios.

La Encuesta de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) nos permite tener una idea de la pauta de atención de los mexicanos según su condición de afiliación y nivel de ingreso. El censo se levantó durante el otoño de 2020 (21 de agosto al 28 de noviembre) y proporciona datos sobre los mecanismos de acceso a los servicios de salud, el uso de éstos y el gasto erogado. Las personas que menos recurren a servicios médicos son las que no están afiliadas (44 por ciento), siguen las que pertenecen al Insabi-SP, con 37 por ciento. Se puede interpretar que estos grupos no buscan servicios porque no disponen de dinero suficiente.

En tanto, la utilización de servicios según institución guarda cierta coherencia, pero en todos los casos se recurre de forma importante a la atención privada. En cuanto al IMSS, 48 por ciento de los derechohabientes se atienden ahí y sólo 4 por ciento, en instalaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), estatales y federal, y 0.5 por ciento en otra unidad de seguridad social. Una situación semejante se presenta con los derechohabientes del Issste, ya que 35 por ciento acuden a su institución, 4 por ciento al IMSS, otro 4 por ciento a Salud y sólo 0.35 por ciento a otras de seguridad social.

La pertenencia al sistema Insabi-Ssa da acceso a los servicios de Salud federal y estatales. De esta población, a 38 por ciento se le atiende en sus instalaciones, a 4 por ciento en el IMSS, a 2 por ciento en IMSS-Bienestar y a 0.7 por ciento en otros establecimientos públicos. O sea, se observa poco uso cruzado entre las instituciones públicas.