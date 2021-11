Sobre el camino que ha tomado hacia la definición de su estilo musical, considera que son procesos que uno tiene que pasar para saber qué es lo quiere. Por aquí sí, por aquí no. Sacrificas algunas cosas, pero siempre, desde muy chiquita me gustó cantar en español, eso era lo que tenía muy claro. La necesidad de hacer canciones fue dándose más como a mis 20 años .

Me he dejado llevar por lo que he experimentado y lo que me ha indicado mi sentir respecto de la música. Desde siempre me gustó cantar, sabía que me quería dedicar a esto, pero lo demás ha sido una búsqueda , explicó en entrevista.

Aunque aún le gusta interpretar muchas cosas distintas, Alejandra ha logrado encontrar la manera de juntar sus intereses. Creo que el hilo conductor de todo es lo acústico, los instrumentos. Hay una base sólida muy rítmica, y eso viene también de mi gusto por el son jarocho y la música de Veracruz. El arpa misma me da esas cosas , indicó.

A pesar de haber comenzado a lanzar su música hace poco más de cinco años, ha colaborado ya con muchos otros músicos con quienes la veracruzana se identifica y relaciona. “Escuchas música de un artista y de repente te dicen: ‘Eso se parece a algo que está haciendo tal’, entonces es muy fácil interrelacionarse, y es lo bonito de la colectividad en este ambiente. No creo estar aislada en ese sentido, me gusta pensar que soy parte de un estilo, o de una comunidad que hace cierto tipo de canciones”, sostuvo.

Me nutre tocar con otros

Paniagua, además, está dispuesta a dejar el micrófono para tocar con otras personas. Hace un par de años, cuando vivía en la Ciudad de México, la veracruzana fue invitada a participar como arpista en algunas agrupaciones. Eso también me gusta porque abordo otras canciones u otras sonoridades que no son mías y me permiten crear cosas en su contexto, en su ambiente, en su espacio, porque me ayuda a salir de mí, y de lo que yo creo o pienso de la música, a estar más presente y propositiva, y eso me nutre , sostuvo Alejandra Paniagua.

Ahora la cantautora se prepara para publicar un álbum que se estrenará a finales de año y principios del próximo. En plataformas de streaming ya están disponibles algunos de sus sencillos, aunque los primeros que produjo han sido retirados por Paniagua, para volver a ser grabados. “A veces la música va cambiando; también mi necesidad de repensar un poco esas canciones y de subir otra versión. Como que algo no me quedaba tan… no estaba tan satisfecha, entonces planeo volverlo a subir eventualmente”, contó.

Y vuelvo a casa, con la cantante Geo Equihua, es el tema más reciente de Paniagua; ya está disponible en plataformas. La veracruzana se presentará, junto con músicos invitados, el 3 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.