LL Cool J luego hizo un popurrí de sus éxitos, incluido Rock the Bells, acompañado por un Eminem antes de que JLo se uniera a él para All I Have. Terminó set con Mama Said Knock You Out.

Swift pronunció un conmovedor y sincero discurso de introducción a uno de sus ídolos musicales. No puedo recordar un momento en el que no conociera la música de Carole King , afirmó.

Relató que una de las lecciones impotartantes que le enseñaron sus padres es que King es la mejor compositora de todos los tiempos .

La también pianista agradeció a Swift por llevar la antorcha hacia adelante . Agregó que otras cantautoras han dicho que se apoyan en sus hombros.

Que no se olvide , destacó King. “También se apoyan en los hombros de la primera mujer que ingresó al Salón de la Fama del Rocanrol. Que descanse en el poder, Aretha Franklin.

Turner, de 81 años, quien tuvo su mayor éxito cuando dejó a su abusivo esposo Ike Turner, vive en Suiza y no asistió a la ceremonia. Si todavía me dan premios a los 81, debo haber hecho algo bien , sostuvo.

Keith Urban y HER interpretaron It’s Only Love, dúo que Turner hizo con Bryan Adams antes de que Mickey Guyton cantara su tema más icónico, What's Love Got To Do with it. Luego, Christina Aguilera cantó River Deep, Mountain High.

Considerado el grupo femenino más grande en la historia del rock, The Go-Go’s surgió de la escena punk de Los Ángeles en los años 80. Rompió las reglas y los límites de género en una industria dominada por hombres con éxitos como We Got the Beat, My Lips Are Sealed y Head Over Heels.

Han estado en mi salón de la fama personal desde que tenía seis años , comentó la actriz Drew Barrymore, quien imitó la portada del álbum debut de la banda, Beauty and the Beat. Mi fantasía de la infancia se ha cumplido , expresó.

Mejor conocido por baladas suaves como Hello it’s Me y Love Is the Answer, Rundgren también tuvo un largo camino hacia la inducción. Ha sido franco sobre el proceso de selección del salón y se saltó la ceremonia en protesta.

Siempre desafiante , sostuvo Patti Smith en un video que presenta a Rundgren.

Los artistas son elegibles para la inducción 25 años después del lanzamiento de su primera grabación.

La ceremonia de este año se llevó a cabo por primera vez en Rocket Mortgage FieldHouse, la casa de 20 mil asientos de los Cleveland Cavaliers de la NBA. Fue un regreso a la normalidad para este acto, que se transmitirá por HBO el 20 de noviembre.