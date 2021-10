Otra capa más de temas a cuidar, de cosas a hacer , han sido los distintos protocolos establecidos a lo largo de la pandemia, mismos que no sólo han cambiando con el tiempo, sino, además, son diferentes dependiendo del país, e incluso el estado, en que se graba un cinta. En general, la productora describe las normas actuales en tres zonas: las verdes, espacios al aire libre donde se puede beber y comer; las amarillas, donde trabajan los actores sin cubrebocas, acompañados sólo de las personas estrictamente necesarias para realizar la escena, y rojas, donde todo el equipo debe trabajar con cubrebocas y sana distancia.

Respecto de la discusión que se ha generado en la industria a raíz del incidente sobre el uso de armas en los plató, la postura de Cecilia es que, con la tecnología actual, “se puede resolver el tema del flash del disparo en posproducción, y no correr ningún riesgo. Hay un montón de gente en un set, y es un peligro que no necesitamos correr a estas alturas”.

Sin embargo, Salguero señala que antes de hacer un juicio, se necesita esperar una investigación policial y que se determine exactamente qué fue lo que pasó . La productora también descarta que Baldwin sea responsable de la tragedia; el actor no es quien tiene que llevar el arma, o las balas, o las armas blancas; tiene que ser el responsable de utilería, y el de las armas específicamente dentro de ese departamento , explicó.

Baldwin no es responsable

Acerca de la tragedia ocurrida recientemente en el set de filmación de Rust, donde el actor Alec Baldwin disparó el arma que privó de la vida a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, Salguero considera: Hubo una serie de irresponsabilidades; fue una cadena de cosas que llevaron a eso. Principalmente, que no había una persona responsable y con la experiencia para manejar las armas; los que tenían que hacer doble revisión de ellas no cumplieron con su labor. Creo que es como una cadena de incidentes que llevaron a la tragedia. Negligencia básicamente , señaló en entrevista.

▲ Es necesario esperar una investigación policial, señaló Salguero. Foto cortesía de la productora

A pesar de que se realizan pruebas de Covid-19 constantemente, Salguero lamenta que las personas que trabajan en una producción no tengan la obligación de estar vacunadas. Sin embargo, también en esos casos existen protocolos a seguir, precisamente uno de los aspectos que la argentina celebra de la manera en que funciona la industria cinematográfica de California.

Tienen un procedimiento ya regulado para todo, que me encanta; como productora, es muy útil saber que hay un proceso para todo, todos saben qué es lo que hay que hacer o cómo se hace, la verdad, pienso que es muy organizado el proceso , aseguró.

Lo que para mí tiene Hollywood... Estados Unidos en general, es como un foco muy fuerte en el trabajo , indicó Salguero. Esa manera de desempeñarse, no obstante, le provoca también la impresión de que se labora más y más tiempo en ese contexto, algo que la productora disfruta, porque admite que le gusta dedicar mucho tiempo a su trabajo.

Salguero ha podido desempeñar su carrera en países como Argentina, Brasil, España, Uruguay y Estados Unidos, además de haber pasado por varios otros debido a la naturaleza de las producciones en que ha participado. Sin embargo, ha sido en Hollywood donde más cómoda se ha sentido, por lo que de momento planea mantenerse ahí.

Estrena serie en HBO Max

Entre sus trabajos más recientes está la serie de HBO Max, The Way Down, un trabajo documental sobre la Remnant Fellowship Church, una organización de culto fundada en 1999, dirigida por la fallecida gurú de la dieta para bajar de peso, Gwen Shamblin Lara. En el documental se detallan las controvertidas prácticas fomentadas como método para bajar de peso, apoyado en la teología”.

Además de dicha producción, Salguero también participa en dos documentales para la plataforma Netflix, uno próximo a estrenarse y otro todavía en rodaje.