Jueves 28 de octubre de 2021

Tras las pausa impuesta por la pandemia, La Vecindad Santanera ha vuelto a los escenarios, y la Arena Ciudad de México será testigo de la gira donde se entrelazan casi 100 años de historia musical, con Roco Pachukote y Pato Montes, de La Maldita Vecindad y los Hijos del Patio, así como La Sonora Santanera de Carlos Colorado.

En el inmueble de Azcapotzalco mañana se escucharán temas representativos con fusiones de rock, ska, cha cha cha, mambo y cumbia, para invocar a los que partieron de este mundo y se rendirá homenaje a Eulalio Cervantes Galarza, Sax, y a Andrés Terrones, quienes fueron músicos de ambas agrupaciones.

Roco Pachukote explicó a este medio: Una sociedad saludable debe tener cultura, música, cercanía, arte; no me imagino una nueva normalidad sin ellas; además, lamentablemente, la cultura sigue siendo el patito feo; no hay nadie que se preocupe por ella. Fue lo primero que cancelaron hace más un año y ocho meses, y es lo último que dejan abrir .

El vocalista y compositor sostuvo: Estamos felices de regresar a la música en vivo. También estamos retomando esta gira que estaba planteada antes de la pandemia y ahora vamos con todo .

Este año, agregó, el Día de Muertos tendrá un significado especial, debido a la situación que hemos vivido como humanidad; pues todos tenemos algún familiar o alguien cercano que ha trascendido y el concepto se refuerza con un gran festejo de la vida, honrando a todos los que se han adelantado .

Hace dos años, explicó Roco, “tocamos aquí en la Arena, con un espectáculo pensado y planeado para el Día de Muertos. Aunado a esto, ahora la música será el gran platillo que compartiremos con todos los asistentes, con versiones especiales de clásicos como La boa, Bomboro quiña quiñá, El ladrón o Pachuco, Kumbala o Solín”.