Jueves 28 de octubre de 2021, p. 7

En 1995 se llevó a cabo en la Cineteca Nacional y la Sala José Revueltas, del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el primer Festival Internacional de Cine para Niños (...y no tan Niños). Veintiséis años después, el encuentro continúa realizándose, y es, a pesar de la actual pandemia, uno de los más longevos del país.

Este año, el encuentro, organizado por la asociación civil La Matatena, se efectuará de forma híbrida. Es la segunda vez que estará disponible en la plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), FilminLatino. Asimismo, Canal 22, Canal Once y Capital 21 albergarán parte de la programación.

José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, coordinador técnico de Imcine, destacó que el festival es un punto de reunión importante para que el público infantil se encuentre con un cine de calidad, diverso. No es que los niños no tengan contacto con el séptimo arte desde muy temprana edad, pero no siempre lo tienen con uno que les habla, les presenta historias cercanas o lejanas y personajes que los ayudan a construir su identidad y los acompañan durante su proceso de crecimiento, y eso es lo que esta muestra sabe hacer muy bien , sostuvo.

Igual que en sus inicios, festival se albergará en salas de la Cineteca y del Centro Cultural Universitario, espacio que volverá a abrir sus puertas para el encuentro. Liset Cotera, directora y fundadora del festival, celebró que este año será posible regresar a las salas, que son “el templo de las imágenes y es el espacio per se donde tenemos que disfrutar de esta disciplina artística”.

Participan 23 países

Aunque el festival suele realizarse durante el periodo de vacaciones escolares, para facilitar a los menores su acceso, la edición 26, agendada para noviembre, se efectuará durante las tardes entre semana y los sábados por la mañana. En su programación, compuesta por 81 materiales de 23 países, destacan Corazón de mezquite, de Ana Laura Calderón, y Los lobos, de Samuel Kishi.

Como es costumbre, el encuentro tendrá un espacio para mostrar cortometrajes realizados por niños y niñas, pues uno de sus objetivos es constituir un espacio de formación para nuevas generaciones de cineastas, así como de nuevos públicos.