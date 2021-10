Miguel Ángel velázquez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de octubre de 2021, p. 34

Tomás Pliego Calvo ahora está al frente de Morena en la Ciudad de México. El diagnóstico sobre su partido da claridad sobre los errores que llevaron a esa organización política a perder la mitad de las alcaldías en los pasados comicios y asegura que el epicentro de los conflictos y las malas decisiones están en las dirigencias; en las bases no hay confusión, saben cuáles son las metas .

El dirigente no pone condiciones, se somete a una entrevista para dejar en claro que Morena tiene como obligación la continuidad de la tarea por la que se ganó la Presidencia de la República y anuncia una labor de saneamiento dentro de ese partido y una lucha frontal contra la derecha.

“Lo primero es reorganizarnos, irnos a la calle, dejar la burocracia y la grilla; tener todos tareas, tener todos metas, combatir ferozmente la desinformación que se está dando y que tuvo su impacto y su efecto en la elección de junio pasado”.

Al recapitular, reconoce que en esta capital su partido se quedó sin conducción, sin timón .

Hay que comenzar por la reorganización

Pliego Calvo explica que luego del triunfo de su partido en 2018 “se desarticuló esa fenomenal organización que nos permitió ganar contundentemente la elección presidencial, y en estos tres años el partido ha estado así (desarticulado); entonces, como dije, la primera gran tarea es rearticular, reorganizar a Morena.

“Hay que regresar un poco al pasado y recordar que el partido se conformó por una gran pluralidad de pensamientos. Es un movimiento inmenso, es un fenómeno mundial. En sólo cuatro años obtuvimos el registro y ganamos la Presidencia de la República, por lo que es normal que ahora haya contradicciones, que haya fricciones.

“Estamos en un proceso de reorganización, de afiliación y de conformación de comités en defensa de la Cuarta Transformación, y en esas tareas estamos concentrados y en esas tareas nos vamos a concentrar todos, por lo que estamos canalizando todos los recursos humanos, financieros y materiales. No debe haber más tiempos muertos en Morena, no debe haber falta de estrategia. No vamos a permitir que Morena se convierta en el PRD de ninguna manera. No somos iguales.

Con todo respeto, el PRD nunca tuvo la base que tiene Morena, porque Morena no es sólo un partido, es un movimiento, y eso nunca fue el PRD. Pero regresando a nuestros orígenes, al trabajo territorial, a la lógica de cero conflictos, de no reconocer grupos (tribus), vamos a reorganizarnos , aunque advierte que hay grupos, dirigentes que en algunos casos no terminan de entender qué es Morena, y que no somos el PRD. A esos grupos los vamos a reducir a su mínima expresión.

–¿Tendrá que haber una limpia?

–Existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, quien no entienda seguramente tendrá que pasar por ahí. Ya ha sucedido, ya hubo dirigentes de primer gran nivel de la etapa de 2012 a 2018 que fueron expulsados, pero insisto: lo gratificante es que en la base no hay confusión, no hay proyectos personales ni hay grilla, eso sólo existe entre algunos dirigentes que no acaban de entender que Morena no es el PRD. Hay muchos mensajes en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, son mensajes muy fuertes, quien no los entiende debe dedicarse a otra cosa, es una minoría y cada vez son menos.