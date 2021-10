Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 23 de octubre de 2021, p. 10

En la temporada invernal se esperan más casos de influenza que en la pasada, debido a que existe mayor movilidad con la tercera oleada de Covid-19 a la baja, por ello la población con enfermedades respiratorias crónicas debe inmunizarse contra la influenza, recomendó Luis Rendón Pérez, neumólogo e intensivista.

El experto explicó que debido al distanciamiento social y las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19 hubo menos contagios de enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza estacional.

En conferencia de prensa virtual, el también ex presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología, expuso que la influenza tiene un alto potencial de mortalidad, por lo cual no se debe bajar la guardia. Detalló que las neumonías e influenza causan 2.4 millones muertes al año a escala global y el Covid-19, en el primer año, mató a 2.5 millones de personas.

Destacó que no hay contraindicación para aplicarse la vacuna contra el SARS-CoV-2 y la de la influenza en un periodo cercano, por lo que dijo que a partir del 3 de noviembre la población que tiene factores de riesgo debe ser inoculada con el biológico contra la influenza.