Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 9

Cuando el divertido y siempre enamorado Mercutio muere, comienza un viaje misterioso, que, a la vez, celebra la amistad y reflexiona sobre la vida y el camino al más allá.

En la obra El cuerpo de Mercutio, el célebre Romeo intenta de manera desesperada devolverle la vida a su amigo, incluso acude a la casa de tres brujas, quienes lo enviarán a buscar el cuerpo en el cementerio. Así revivirá momentos de su entrañable amistad, al pasar por distintas pruebas antes de darse cuenta que la vida y la muerte son parte del mismo camino , explicó el dramaturgo y director Juan Cabello.

El cuerpo de Mercutio es un spin off inspirado en las obras de William Shakespeare, sobre todo de Romeo y Julieta, que se presenta en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), hasta el 24 de octubre.

Cabello detalló: “Elegí a Mercutio porque su mundo interior me parece fascinante. El amor que tiene por la vida, la amistad que tiene con Romeo y el mundo sutil que lo visita en sueños despertó mi deseo de seguir contando su historia. Me pregunté: ¿qué hubiera pasado si Romeo, en lugar de ir a Mantua, intentara devolverle la vida a Mercutio? Y empezaron a aparecer escenas que me llamaban la atención… Todos los personajes en esta obra están inspirados en la dramaturgia de William Shakespeare y todos son seres que han perdido algo que amaban.”