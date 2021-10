“¿Por qué no se haría el diario de su cuerpo?, se preguntaba Paul Valéry en 1919. ¿Me atrevería a escribir ‘mi cuerpo’? ¿Todo lo que sé de él? No mi cuerpo, el de los médicos, sino el que me conozco. No sé nada más allá de él”. Más apegado al espíritu que a su cuerpo, Valéry abandonó este proyecto literario esbozado en el Diario de Emma, sobrina de Monsieur Teste. Cabe preguntarse si Salvador Elizondo, admirador incondicional de Valéry, tuvo en cuenta sus observaciones cuando escribía su monumental diario. Las páginas escritas en los días que precedieron su desaparición son de una lucidez que resplandece ante la muerte.

Menos numerosas son las personas que incursionan en el género de las memorias. Aunque este ejercicio exigiría haber llegado a la edad cuando la muerte da la cara, abundan los hombres de Estado retirados de la vida pública que escriben o dictan sus memorias cuando se hallan aún en la fuerza de la edad. Libros a la vez de política y de la lucha por el poder, ingresan a la historia cuando el personaje ya pertenece a ella. El Memorial de Santa Elena, de Napoleón en sus últimos días, las memorias de Charles De Gaulle o las de guerra de Winston Churchill son escritos que dan otra faz a la historia.

Se conocen las memorias de grandes escritores: las de Dumas, fresco de la vida literaria de su época; las del duque de Saint-Simon, radiografía colosal de la corte de Luis XIV; las luciferinas Memorias de ultratumba de Chateaubriand, combate singular de la escritura y el poder: mano a mano imaginario entre el escritor y Napoleón.

Acaso los autores de diarios se ayudan de un microscopio. Quizás para las memorias se usa un telescopio, como explica Proust que hizo él mismo para realizar su obra. La relación con el tiempo es distinta entre autores de diarios y memorias. Uno trata de atrapar el fugitivo presente que escurre como el agua de sus manos. El otro se inmoviliza fuera del tiempo, desafiándolo.

