Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 4

Darle segunda vida y continuidad a la personalidad y expansivo genio de Gabriel García Márquez es la motivación que impulsó a una de sus herederas a ofrecer en venta la ropa del escritor colombiano en México.

Emilia García Elizondo, nieta de Gabo y Mercedes Barcha, es la artífice del proyecto, con la idea de abrir para sí misma y para los seguidores del autor una ventana hacia una dimensión íntima.

No conocía a mis abuelos de la manera en la que los conozco ahora con todo lo que he visto y todo lo que ha salido del clóset , dice.

El evento, denominado El Armario de los García Márquez, marca la apertura, hoy, de la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez, centro cultural en el sur de Ciudad de México, donde la pareja vivió.

García Elizondo, de 31 años y directora del centro, seleccionó más de 400 prendas y accesorios del guardarropa de sus abuelos. Desde sus característicos sacos de tweed hasta los originales monos de colores vivos con los que el escritor disfruta-ba trabajar.