Pensaba participar e irse

He platicado con los niños, con mi gente y están muy contentos, porque es la manera de seguir fortaleciendo mi lengua materna, la cultura de mi pueblo, las historias de mi comunidad a través del cine.

Actuar en una película era un sueño, competir con actores reconocidos y obtener el premio que tienen los grandes, todo eso es para mí una gran felicidad, un claro ejemplo de que cuando te propones algo lo logras , resaltó.

En diciembre de 2017 Illescas Mendoza se tituló con la tesina La pastorela de San Juan Tabaá. Un rescate identitario de una comunidad zapoteca, para que futuras generaciones supieran el origen de esa representación. Recordó que cuando ingresó al CUT decía que con sólo participar en una cinta se regresaba a su pueblo y estaría feliz de la vida. Pero nunca imaginé que en la primera película como coprotagonista me iban a nominar al Ariel y que obtuviera la presea. El CUT siempre ha sido el germen de grandes actores, destacados en el teatro y cine. Me da mucho gusto formar parte de esa comunidad universitaria .

Por otro lado, dijo desconocer cómo fue que Fernanda Valadez y Astrid Rondero, directora y guionista, respectivamente, de Sin señas particulares se interesaron en su trabajo actoral. No obstante, su primer contacto con la primera se dio en el CUT, cuando todavía era estudiante, y Romero le ofreció un breve papel en su tesis fílmica: 400 maletas (2014).

“Conocí a Fernanda Valadez por su trabajo de tesis, no sé quién le habló de mí. Me buscó cuando estaba terminando mi primer año, platicamos y me hizo una pequeña audición. Me invitó a participar en el corto y le dije ‘con gusto’. Ése fue mi primer acercamiento al cine”, relató con emoción.

Sin señas particulares retoma parte de la historia presentada en 400 maletas. En el cortometraje interpreta al hijo que la protagonista busca por el norte del país. En el largometraje da vida a un joven que se encuentra con la madre, Magdalena (Mercedes Hernández), quien intenta desesperadamente dar con el paradero de su vástago.