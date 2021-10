A

principios de este mes, el Senado se honró, sin duda, al honrar a una mexicana de excepción: la MAESTRA Ifigenia Martínez. Con la modestia y humildad que caracterizan a esta columneta, anotamos la anticipación con la que este reducto informativo se anticipó a tan merecido reconocimiento. Con fechas: 19/08/13 y 26/08/13, así como 05/11/18 y 21/12/18, en estas páginas aparecieron referencias a doña Ifi. En una entrega de las mencionadas, se hace la historia, la cronología de las Ifigenias que han sido en la historia. En otra se habla de esta concreta Ifi, la nuestra, la de nuestros días. Y también hay lugar para la anécdota y la recreación que confirman y resaltan la vida de un ser humano que ha vivido sus primeras nueve décadas fiel a sus ideas, sentimientos, principios. Ciertamente no es lo usual en nuestros días, pero para Ifi, en las trincheras en las que ha militado, la docencia, la academia, el ejercicio parlamentario, la militancia partidaria o el servicio público, esta identidad ha sido la constante: mujer de una probidad intachable no sólo en lo que se refiere a las cuestiones materiales, sino al comportamiento de la vida cotidiana. Durante sus 91 años de existencia, una de sus grandes enseñanzas ha sido mostrar y demostrar que si no se vive conforme se piensa, se corre el riesgo permanente de llegar a pensar como se vive y placerse y justificar la más estéril o perversa de las biografías.

Cuando la columneta se dedicó como por cuatro ocasiones a biografiar a doña Ifi, varios lectores pedían más datos sobre ella, pero no tanto sobre puestos, reconocimientos, grados académicos, sino anécdotas, aconteceres que reflejaran formas de pensar y actuar de una persona a la que la columneta tanto admiraba. Así fue que croniqué la boda de su hija, ceremonia a la que el novio llegó mucho después que un viejo amigo de Ifi, José López Portillo, por esos días avecindado en el hoy Complejo Cultural Los Pinos y que fungiría como testigo del evento.