Sostuvo que las crisis pandémicas profundizan todas las injusticias, en el racismo y el sexismo y que una de las lecciones más importantes es que debemos pasar de una economía de acumulación a una economía de cuidado , aunque el cuidado y la solidaridad están encargados a las mujeres y devaluados .

Lecciones inaplazables de la pandemia

La pandemia, añadió el sociólogo, está creando otro paradigma: la ética de cuidado entre humanos, pero también con la naturaleza. Una convergencia que estamos intentando en Chile, me gustaría que se consiga también en México, es la de las luchas ecológicas y las indígenas . De Souza destacó que otra gran lección durante la emergencia sanitaria global es que las personas “no pidieron protección al mercado, sino al Estado, que no estaba preparado para darla.

Debemos recuperar la idea de un bien común que no es necesariamente estatal; es un bien común de los pueblos, de la gente, de las comunidades y esto no es del mercado, no es una mercancía”.