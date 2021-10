Juan Ibarra

Por los múltiples factores que intervienen en su creación, el cine es una de las formas de arte que más requiere de la colaboración entre personas. Desde hace 10 años, Sebastián Hofmann y Julio Chavezmontes, fundadores del estudio creativo Piano, se han dedicado a hacer películas teniendo ese principio en mente. Hoy en día la casa productora se ha convertido en hogar de algunas de las cintas más premiadas en festivales de todo el mundo, siendo Annette, dirigida por Leos Carrax; y Bergman Island, de Mia Hansen-Løve; dos de sus colaboraciones más recientes.

Piano es lo que es hoy porque hemos tenido la enorme fortuna de tener gente, extremadamente talentosa, que ha colaborado con nosotros , admitió Chavezmontes en entrevista, lo primero y primordial es reconocer que somos el rostro afortunado de un esfuerzo colectivo, y justo todo lo que ha pasado con Piano es la labor de muchos, no sólo de nosotros .

Los principios de Piano se remontan a la época en que Hofmann y Chavezmontes trabajaban en Mantarraya. Los jóvenes cineastas habían comenzado a ver la posibilidad de producir Halley, la primera cinta dirigida por Sebastián, así que comenzaron a planear lo que más tarde se convertiría en su casa productora.

Aquella primera película, a pesar de la temática y la escasez de recursos con que fue hecha, tuvo un buen recibimiento, logrando estrenarse en el Festival de Cine de Sundance. A partir de entonces, Hofmann y Chavezmontes comenzaron a ser invitados a encuentros de cine en diversos países. Estuvieron en festivales como Morelia, Róterdam y Toulouse, donde conocerían a muchos de los aliados que más tarde ayudarían a Piano.

Se comenzó a dar de una forma bastante orgánica, empezó a tener sentido, iniciamos a conocer gente interesante en el momento adecuado, y comenzaron a llegar cineastas , contó Hofmann. “Queríamos seguir haciendo cine, la idea no era sólo hacer Halley, sino continuar con nuestra forma de hacer cine y realmente no ligarse a las estructuras que había en ese momento”, agregó Julio Chavezmontes.

Bajo la presmisa curatorial de producir películas arriesgadas , los cineastas continuaron con la labor de Piano. El único criterio es que no sorprenda, y la verdad es que puede parecer siempre fácil. Como Leos Carrax, sus películas son un reto enorme, un musical, para nada era evidente que iba a funcionar y eso es lo que a mí me emociona del cine de Leos, que siempre es un salto al vacío, que no sabes en dónde vas a aterrizar , dijo Chavezmontes.

Y a pesar de que esa fórmula no siempre les ha dado buenos resultados, los productores insisten en su visión. Mientras que por un lado cintas como La daga y el corazón han llamado mucho la atención del público y la crítica, otras como el documental La noche blanca sobre la reconstrucción de una comunidad zoque, han tenido mucha visibilidad. Pero a nosotros eso nos da igual, justo hacemos los proyectos donde sentimos que hay una apuesta y hay un riesgo , mencionó.