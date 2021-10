Pero aquí somos un equipo, estamos todos juntos, evidentemente algunos no han llegado, jugaron ayer (jueves) por la noche tanto Roger (Martínez, de Colombia), como Richard (Sánchez, de Paraguay) y (Pedro) Aquino, (de Perú), dos de ellos fueron titulares y participaron todo el partido, los esperamos para tenerlos con nosotros, ya valoraremos a su regreso cómo continúan, son parte del club y elementos importantes , declaró Solari ayer en una conferencia virtual antes del partido de este sábado ante el Atlético de San Luis, en la reanudación del certamen tras la fecha FIFA.

Ambos clubes fueron los que prestaron a más elementos para los recientes duelos clasificatorios de la Concacaf y la Conmebol, pues cada uno aportó a nueve futbolistas. Algunos de ellos, sobre todo los sudamericanos, aún no se reincorporan a sus planteles a causa de los largos viajes que deben hacer desde sus países hasta México, por lo que no estarán disponibles este fin de semana para la jornada 13 de la Liga Mx. Otros tardarán más días en integrarse debido a que sufrieron lesiones.

Asimismo, el timonel argentino confió en que las contantes ausencias no afectarán el desempeño de su plantel en la recta final del presente torneo.

“La plantilla ha trabajado de una manera muy continua, apuntamos a sostener esa intensidad, ese ritmo y ese buen hacer con el que venimos compitiendo durante todo el año.

“Que es difícil mantenerlo de forma pareja, claro que sí, porque los rivales son muy competitivos, además existe el calendario, que nos da poca tregua, y luego hay momentos más complicados, con partidos entre semana de otras competiciones, como la Concachampions, y hay lapsos más duros todavía, cuando se junta todo, tanto la Liga, como el torneo de la Concacaf y los partidos a nivel de selecciones, como las eliminatorias mundialistas, esas son las épocas más duras, sobre todo para los clubes que aportan muchos jugadores”, apuntó.

Por su parte, el Vasco Aguirre señaló también en conferencia virtual que durante esta temporada no ha podido “entrenar ni una sola vez, en cuatro o cinco meses, con los 20 jugadores del primer equipo por diversas circunstancias.

“Esta ocasión aportamos nueve jugadores a selecciones, lo cual nos llena de orgullo, cinco fueron al Tri, Joel Campbell fue con Costa Rica, Stefan (Medina) con Colombia, Sebastián (Vegas) a Chile y (Esteban) Andrada reapareció con Argentina.

“Esto hace que nos quedemos con 11 jugadores, afortunadamente todos sanos y fuertes, es algo que nos gusta mucho, me encanta que los futbolistas vayan a la selección, yo tuve la fortuna de estar del otro lado de la mesa y me agradaba cuando los equipos apoyaban al Tri, nosotros lo apoyamos, no nos molesta, pero sí son semanas distintas, raras”.