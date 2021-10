¿A

caso se puede perder a alguien que nos hizo ganar tanto a sus lectores, sus discípulos y sus amigos? No perdimos a Alfredo López Austin, más bien ya lo habíamos ganado para siempre. Es momento de hablar de él como uno de los mejores escritores mexicanos contemporáneos, aunque le hubiera parecido una exageración inaceptable, pues no era esa su intención. Pero qué más podemos pedirle a un escritor importante si no esa relación graciosa con el lenguaje, con su escritura, con la expresión informativa y formativa de ideas, en su caso mediante los mitos y la historia. A gente como Alfredo, tan nítida en su proyecto intelectual y su actitud ética, paradójicamente no resulta fácil encasillarla.

Sí, antropólogo con un no-sé-qué de arqueólogo, que es como más se le conoce. Abogado de profesión, lo cual no fue irrelevante para su sentido de la justicia. Le gustaba considerarse historiador. Ciertamente uno de los grandes mitólogos contemporáneos a nivel mundial, fue inolvidable maestro universitario (un orgullo mayor de esos que tiene UNAM). Desde sus discreción y humildad características, fue un compañero y guía incomparable para los pueblos indígenas, para los movimientos estudiantiles y para la inteligencia progresista. Todo un referente, como está de moda decir.

Hace cinco años, en su 80 aniversario, este comentarista escribía aquí: “Nadie como él para descifrar los mitos de los antiguos mexicanos, su pensamiento y su probable realidad cotidiana. Paciente y generoso, reparte su lucidez con erudición y escritura privilegiada. Lector aventajado de Bernardino de Sahagún y sus informantes, de Francisco Hernández y los cronistas de la Conquista, habitante espiritual de los códices prehispánicos, siempre ha estado del lado de los pueblos vivos. Lee y escribe ese pasado indígena que permanece tenaz como nada en México, el auténtico profundo que conceptualizó Guillermo Bonfil.

La aventura intelectual de López Austin se cuenta entre las más emocionantes del México contemporáneo, siendo su piedra de toque Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas (UNAM, 1980). Perseguidor del mito y sus consecuencias, a partir de que explicó la cosmovisión del concepto físico que tenían los nahuas de sí mismos, afianzó el pulso que gobierna su amplia producción intachable. Esa que arranca en 1961 y lo hace prófugo de la abogacía: La constitución real de México Tenochtitlan”.

Con humor casi clandestino, de su trabajo con el cuerpo humano extrajo, ora sí que digestivamente, una hermosa y vieja historia de la mierda, escatológicamente ilustrada por Francisco Toledo, quien la publicaría en Oaxaca. De las sobras del cuerpo a la mierda como obra de arte.