La Jornada

Viernes 15 de octubre de 2021

Del 14 al 24 de octubre se realizará el 16DocsMX en seis sedes presenciales–entre ellas la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli–, cinco virtuales y 20 en diferentes cines de la capital; igualmente, Doctubre celebra 10 años con 700 funciones presenciales en más de 100 sedes en 25 estados. Aparte de los datos numéricos, Pau Montagud, director artístico de DocsMx, señaló algunos puntos de la amplísima oferta cinematográfica del festival. “La función de bienvenida fue No somos nada, de Javier Corcuera, es sobre la legendaria banda de punk vasco La Polla Records con más de 40 años en los escenarios. El protagonista de la película es Evaristo, un punk de los de verdad y que tiene mucho que decir; cerraremos con otra gran película el domingo 24 en Parque México, a las ocho de la noche: Fanny, The Right to Rock, película sobre las hermanas filipinas-estadunidenses que crearon una banda muy famosa en los años 70, es dirigida por Bobbi Jo Hart”.

En la entrevista, Montagud hace un señalamiento pertinente antes de abordar otros puntos: Hay que destacar las secciones mexicanas, hechas con las mejores películas nacionales realizadas en los pasados dos años, tanto por directores mexicanos como por extranjeros; y la sección, que para mí es la más importante, es México/Ópera prima, que son las cintas de los cineastas del futuro; documentalistas que están empezando su carrera. Todo el mundo dice que la ópera prima es aquella producción en que echas más pasión. Con el tiempo algunas terminan convirtiéndose en película de culto. Y aquí se les da el espaldarazo a jóvenes creadores cuando más lo necesitan: al inicio de sus carreras.

Uno de los objetivos más claros en este reinicio de actividades de DocsMX nos lo explica Pau Montagud: “Es acercar las audiencias; crear nuevas, fomentar, no sólo el deseo de ver documentales, sino también hacerlos; la motivación la complementamos con componentes como docs foros, charlas, pláticas y mesas redondas donde acercamos el género a la ciudadanía. Éste es el mayor objetivo que tenemos y también, hacer perder el miedo a un género que siempre ha sido menospreciado, al que se le ha catalogado como el hermano chiquito de la ficción, cuando es al contrario: es el género que la vio crecer. Ésas son nuestras finalidades y también acabar con el estereotipo del documental como algo lento, aburrido, banal irrelevante. No, éste es mucho más que eso: es riqueza.”