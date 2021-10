De igual manera, se da cuenta del proceso para la obtención del barro con el que se realizan las piezas, el papel de las maestras alfareras en la preservación de este oficio, el actual contexto social y demográfico, así como un apartado dedicado a la actividad de la cestería, exclusiva de los varones.

Más de una treintena de los objetos fueron elaborados ex profeso para esta exhibición, mientras otros corresponden a colecciones privadas y vestigios arqueológicos del Museo de sitio de Xochicalco.

La alfarería en esa comunidad morelense es un saber que se ha transmitido hasta las actuales generaciones entre las población femenina, aunque en tiempos recientes comienzan a incursionar también los varones, como es el caso de los nietos de doña Victorina Nava Olivas, una de las expositoras.

Yo aprendí el barro cuando era muy niña, de mi mamá, quien a su vez lo aprendió de mi abuela y ésta de su abuela. Es algo que pasa de mano en mano con el tiempo. Yo se lo enseñé a mi hija y ahora se lo enseño a mis nietos. Para mí, trabajar el barro, tenerlo en las manos, siempre me pone contenta, me hace feliz , explica la alfarera, quien ha dedicado cuatro décadas de su vida a esta actividad. Todo comienza desde que vamos a escoger la tierra, vamos por ella al campo, ya sabemos dónde está la mejor, porque no toda sirve. Después la hacemos fina con una piedra y la colamos con un ayate. Una vez que ya está lista, la mezclamos con lodo chicloso y hacemos las figuras. Esto es lo más bonito para mí, porque aquí sale mi imaginación: animalitos, ollas, vasijas, figuras que he soñado.

Como parte de la muestra, a partir de ayer y hasta el 17 de octubre se realiza en los patios del museo una expo-venta de alfarería de las artistas.

Asimismo, en las semanas subsecuentes se efectuará una serie de cinco conversatorios, presenciales y virtuales en la que participarán especialistas y promotores que profundizarán en las temáticas de la exposición.

El Museo Nacional de Culturas Populares se ubica en Avenida Hidalgo 289, Centro de Coyoacán. Sus horarios son de martes a jueves de 11 a 18 horas y de viernes a domingo, de 11 a 19 horas. En Cuentepec barro se dice sokilt permanecerá hasta abril de 2022.