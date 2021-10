En cuanto a su desempeño personal, el Canelo reconoció que puede ser un mejor jugador, como lo demostró el sábado pasado, en el amistoso contra León.

Me había faltado asimilar un poco más el sistema, ser más intenso a la defensiva, pero siento que he trabajado bien. Es cierto que puedo mejorar mucho, elevar mi nivel y hacer cosas importantes para el club, y aunque estoy satisfecho con lo que he realizado hasta ahora, sé que aún puedo dar más , comentó.

Finalmente, Angulo advirtió que su plantel deberá ser muy cuidadoso ante los Diablos Rojos, toda vez que cuentan con un delantero sumamente peligroso como lo es Rubens Sambueza.