Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de octubre de 2021, p. 5

No tengo ningún preferido, ninguna preferida; eso lo decidirán los ciudadanos mediante encuesta , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a la pregunta de si Claudia Sheinbaum es su favorita para la candidatura presidencial de Morena.

En su conferencia matutina, adelantó que en la ONU abundará sobre la descomposición que provoca la corrupción, no sólo en México, sino en el mundo.

También anunció que el 20 de noviembre habrá desfile y se utilizarán caballos y locomotoras. Días después, dijo, el primero de diciembre, en acto multitudinario (en el Zócalo) dirigirá un mensaje a la nación.

Entre los distintos temas abordados en Palacio Nacional tocó el de los gobernadores, que ahora podrán participar más en la coordinación de los programas sociales.

Entre sus actividades privadas, el mandatario se reunió con Layda Sansores y Miguel Ángel Navarro, gobernadores de Campeche y de Nayarit, respectivamente.

En el Salón Tesorería del recinto histórico descartó su intervención en el proceso sucesorio, pues la gente está muy despierta; se hace una encuesta, dos, tres, y se ve quién es quién, y se resuelve el problema; es el método que considero más conveniente. Ya está en los estatutos y en su momento se va a resolver. Yo creo, y esto no sólo para Morena, para todos los partidos, que no haya imposición; para eso están las encuestas , recomendó.

Ya se le había hecho la pregunta: ¿se puede afirmar que Claudia (Sheinbaum) es su preferida para sucederlo?, y el Presidente amplió su respuesta: “Está buena la pregunta –y volteó a mirar a sus funcionarios–: yo siempre he respetado la voluntad y deseos de la gente. No he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida pública, y me tocó fundar Morena. Hubo dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos: una, que se puede hacer encuestas para elegir a los candidatos, lo que está en los estatutos del partido.