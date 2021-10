Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de octubre de 2021, p. 30

Cuernavaca, Mor., Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, denunció que su antecesor, el perredista Graco Ramírez (2012-2018) y su entonces titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella, pactaron con el narcotráfico , y hay audios de sus dichos, los cuales ya se entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó el mandatario estatal.

Ya estuvo bien de que éstos personajes quieran desestabilizar el estado; no lo vamos a permitir, y se los repito, yo no voy pactar con criminales, porque mi educación no me permite meterme con la delincuencia organizada , aseveró.

Graco (Ramírez) pactó con el narcotráfico, (Alberto) Capella también, hay audios, esperemos que la FGR se mueva rápido para que detengan estos personajes porque le están haciendo daño a Morelos, y a todo país , señaló Blanco Bravo, surgido de la coalición de los partidos Encuentro Social, del Trabajo y Morena.

Expuso que la colusión de funcionarios en el pasado gobierno fue tanta que podrían estar protegidos actualmente por el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara y por el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Nuñez, ambos impuestos por Ramírez durante su sexenio.