Sábado 9 de octubre de 2021, p. 5

Ante la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica no hay ninguna moneda de cambio con la oposición, sostuvo el presidente López Obrador. “Los legisladores van a poder resolver y no hace falta ningún acuerdo en lo oscurito ni nada a cambio, ellos van a tener que decir a la gente por qué votaron en favor de una postura o de otra con total libertad”.

Dijo a la prensa que no existe ninguna negociación en torno al proyecto con el que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reservar para la nación la explotación del litio.

Primero, desmintió la versión según la cual se daría la dirección de la CFE al PRI, a cambio de su voto en favor de la reforma. Vuelan mucho, así se dice en el medio periodístico, les gusta volar (mentir) , expresó.

En cambio, confirmó que el lunes, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional estarán los funcionarios del sector energético, así como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Ríos, para explicar la iniciativa de reforma.