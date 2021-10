Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 9 de octubre de 2021, p. 8

La celosa secrecía con la que el profesor Jorge Ayala Blanco resguarda el vocablo que presidirá cada volumen de su serie ensayística conocida popularmente como el abecedario del cine mexicano provoca, con bastante frecuencia, que sus lectores fervientes, alumnos y gente que le rodea, suelan proponerle distintas acepciones para titular cada una de sus obras. Especialmente aquellas letras con pocas entradas en el diccionario como la k o la ñ.

Así, le llegaron términos como kafkiano, kamikaze, ñoño, ñáñara, obediencia, ojetez, promesa, pretensión o pendejez. Era de esperarse que para su más reciente libro, el 17 del proyecto, aparecido apenas en agosto de este segundo año de crisis sanitaria por el Covid-19, se le exigiera que la p, casi literalmente, apareciese como La pandemia .

Pero no fue así, porque el volumen se encontraba prácticamente terminado al inicio del confinamiento y los títulos que aparecen analizados fueron estrenados durante 2019, el de la jauja en la cartelera nacional con 350 millones de boletos vendidos, 216 películas mexicanas producidas, 101 estrenadas y vistas por 34.6 millones de personas, representando 9.2 por ciento del total de ingresos.

En realidad, explica el crítico y analista fílmico, será el siguiente libro, que enarbolará la letra q como estandarte –actualmente ya corregido y próximo a imprimirse–, el que analice las películas que se estrenaron durante la pandemia.

Retrasos y reorganizaciones

El retraso en la salida del 16 de la serie, que escribió entre mayo de 2018 y abril de 2019, que comenzó a circular en diciembre de 2020 y no en enero, no fue a causa de la irrupción del virus, sino por la transformación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la UNAM, lo que obligó a modificar la estructura interna, formar un consejo técnico y a formar una comisión editorial mixta y ya no sólo con miembros de la comunidad interna, para que se aprobara la publicación de La orgánica del cine mexicano (ENAC-UNAM, 2020), en un transcurso casi desesperante de tiempo. El siguiente libro, La potencia del cine mexicano (ENAC-UNAM, 2020), se terminó en mayo del fatídico 2020, y apenas los últimos 17 capítulos del libro fueron redactados ya durante la cuarentena.

“Pensé que el confinamiento iba a estragar un poco la posibilidad de ver películas y fue al contrario. Descubrí que podía dar clases al mismo nivel, incluso aprovechando la plataforma Zoom, y ejercer todas las funciones que necesito para sobrevivir y hacer este tipo de libros que se consideran como una investigación en la escuela, lo cual me parece formidable porque en unas cuantas semanas pude terminarlo.

A partir de que cayó la guillotina empecé la q, que son todas las películas que se estrenaron durante los meses más gruesos de la pandemia, con los cines parados pero con un manejo absolutamente formidable de las plataformas, lo que me sigue proporcionando materiales extraordinariamente ricos y ya es para mí una especie de responsabilidad, de obligación escribir sobre las películas que han sido desdeñadas por todo mundo , explicó el autor.

Dado que ya ha escrito 83 capítulos de la r, le restan 17 ensayos para liberarlo para su publicación, así que en enero próximo festejará sus 80 años de vida con la aparición de ese par de nuevos libros del abecedario.

“Eso sería mi mejor regalo, insisto, seguir haciendo lo que siempre he hecho, aunque te cueste un poco de más trabajo pero pues se tiene toda la experiencia acumulada, sobre todo que nada empañe la libertad, relató gozoso.

Orgánicas y habitables