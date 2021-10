De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de octubre de 2021, p. 6

En una charla sobre el nuevo proyecto de Walter Esaú es inevitable mencionar reiteradamente a la antigua banda de Walter: Negro, agrupación que en Spotify alcanzó, con la canción Amigos, 2 millones 667 mil 169 visitas y con Morena un millón 451 mil 916. No obstante estas cifras, el compositor y cantante ha decidido echar a caminar un nuevo proyecto musical, el cual lleva su nombre de pila: Walter Esaú. Hace unos meses que di el cambio y espero que la gente lo adopte para bien. Dice de entrada, sin embargo, aclara, “dejar atrás los millones de vistas me puso muy nervioso, pero que finalmente son números, e intento que no me afecten tanto, aunque muchas cosas se rigen a partir de eso y me daba miedo, pero afortunadamente la tecnología nos permite conservar nuestros plays y hacer el cambio de nombre a mi perfil; no sabía cómo, pero estoy reaprendiendo.”

Etapa muy oscura