En la jornada 12 se disputará mañana el encuentro entre Tigres y Monterrey y un día después se llevará a cabo el Chivas-América.

Édgar Mejía, timonel de las tapatías, aseguró que no importa si es la categoría varonil, femenil o juvenil, la pasión en este tipo de partidos, como lo es cualquier clásico, es la misma .

Pese a perder a dos piezas fundamentales tras ser castigadas Rubí Soto y Carolina Jaramillo, Mejía, dijo que confío en el resto de mis jugadoras para enfrentar al América con toda la garra para ganar.