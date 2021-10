De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de octubre de 2021, p. a10

Aunque se encuentra en el penúltimo lugar de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022, Honduras se muestra seguro de poder vencer el domingo en el estadio Azteca a la selección mexicana, la cual retornó ayer a los entrenamientos.

No es pecado pensar en los tres puntos en el Azteca, en el futbol eso es lo bonito, no hay ningún resultado dicho, cualquiera puede ganar. Somos once contra once, sabemos de su potencial, pero también tenemos la capacidad para sacar más que un empate , dijo el delantero hodureño Eddie Hernández antes a viajar a México.

Estamos obligados a sumar, se le empató en la eliminatoria pasada, el grupo que está lo puede lograr también; si se dan los tres puntos sería lo mejor para nosotros, de lo contrario queremos conseguir al menos un punto, espero se nos pueda dar el resultado , agregó.

La selección mexicana, dirigida por Gerardo Martino, vivió el jueves un aciago partido al empatar 1-1 con Canadá en el recinto de Santa Úrsula. Aunque el Tricolor se mantiene invicto, el marcador tuvo fuertes repercusiones en la tabla de resultados.