Imagínate, dos veces se me cayó la pelea y después ese McWilliams anduvo de hablador , dice como si tuviera una afrenta contra un vecino de la cuadra; si he peleado contra invictos y campeones, qué miedo le puedo tener a uno que ni pega. Ya veremos, ya veremos .

La primera vez que canceló Rey en agosto de 2020, fue por un por un problema gástrico; la segunda, por una lesión en una mano.

“Pasando este pendiente me gustaría unificar con los campeones de otros organismos, pero no quieren. ¿Por qué será? Si no se puede, voy a subir a supermosca, porque me interesa mucho Gallo Estrada, un pleito entre mexicanos”, planea.

Hace un mes el campeón superpluma del CMB, Óscar Valdez, quien trabaja con el Canelo Team, dio positivo en un control antidopaje. Aquello ha generado críticas contra el equipo que dirige Eddy Reynoso, quien asegura que el cuidado médico es responsabilidad de cada peleador y su manejador.