Recordaron al mandatario su advertencia respecto de que, si el amparo no era retirado, la ciudad de Irapuato perdería los 120 millones de pesos que se invertirían en la torre médica.

Resulta inaceptable que sugiera el desistimiento de una acción constitucional, (pues) estos discursos que llaman a la confrontación, tienen el agravante de que se realizan contra colectivos y organizaciones, en cuyas formaciones participan en su mayoría mujeres , expresaron.

Las organizaciones solicitaron a Rodríguez Vallejo construir la torre fuera del Parque Irekua, para no afectar el arbolado y especies de aves en peligro de extinción. Agregaron que en el municipio hay déficit alarmante de áreas verdes . Además, en 2015 el parque ecológico fue remodelado con una inversión pública de 200 millones de pesos .

En entrevista, el munícipe Ricardo Ortiz consideró que su postura de defender la obra a costa de lo que sea no fue una amenaza.