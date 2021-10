La atleta de 36 años y llegada al deporte hace apenas siete, eso porque los doctores la instaron a la actividad física, se considera una persona nueva. “La cuestión deportiva yo no la veía como algo para ocuparme, porque desde pequeña en las escuelas siempre me dejaban en el salón en la clase de educación física, pues porque yo, en-tre comillas, no podía hacer ejercicio.

Esa medalla significa mucho. Trae muchas cosas atrás. Siempre lo he dicho, se ve la medalla pero no el sacrificio que hacemos para poder llegar a ella, para conseguirla. Son muchos, como dejar a familia y estar totalmente concentrada , asentó en entrevista la originaria de Zinacantepec, estado de México.

Pero descubrí el Centro Paralímpico aquí en Toluca, me abrió las puertas y las expectativas que tenía de vida. Era algo nuevo para mí, saber que se puede hacer ejercicio, hay aparatos adaptados para nosotros. Inicié por cuestiones de salud, porque realmente competitivo no lo veía yo. En pocas palabras no me interesaba hacer deporte por competir, hasta que el encargado me dijo que me veía muchas cualidades para lanzadora.

El sueño olímpico, recuerda, se le despertó al ver que sus compañeros regresaron con medallas del Campeonato Nacional de 2014, al que no calificó. Y ahí empecé a entrenar. Decía, qué padre sería ir a unos Juegos Olímpicos y colocarte dentro de las mejores , lo que cumplió en los de Río 2016, donde quedó a un centímetro de subir al podio, en cuarto lugar.