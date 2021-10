Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de octubre de 2021, p. 33

Colectivos de teatro realizaron una concentración frente al Congreso capitalino, donde se aprobó un exhorto dirigido a las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) y de Cultura del gobierno capitalino para incorporar a las personas de la comunidad teatral que lo requieran al programa Seguro de Desempleo y se instale una mesa de trabajo en la que se definan acciones para la reactivación de sus actividades.

En la sesión de ayer, el pleno dirigió, además, otro exhorto a la STFE para que por conducto de la Procuraduría de Defensa del Trabajo incie acciones para informar, orientar, asesorar y dar acompañamiento legal a jóvenes que laboren bajo el régimen de subcontratación, respecto de la reforma en esa materia que entró en vigor el mes pasado.