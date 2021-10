osetxo Zaldua Lasa se fue con la cresta de la tercera ola, aunque no murió por el bicho. Otros venenos hicieron efecto este martes 28 de septiembre a las 6 de la tarde, la hora a la que todos los días acostumbraba llamar a la directora, Carmen Lira, después de La Junta de Evaluación.

Seducido por el clima tropical que tanto extrañaba, impulsó con entusiasmo el nacimiento de La Jornada Maya y en nuestras oficinas en Mérida propuso la primera ¡Bomba!

Si este texto se publica es porque él no estuvo en el cuidado de esta edición. De haberlo leído no lo hubiera permitido. "¿Qué te pasa?”, preguntaría sin dar tiempo a la respuesta. “Este periódico no es para hablar de nosotros ni para lucirnos. ¡Entiende…!”

Josetxo era un demoledor de egos, desconfiado de paisanos de donde fueran y de los vendedores de verdades. Guardián de quienes hacían guardias en la noche, noctámbulo, madrugador, conductor siempre autodesignado. Ataúd de secretos, leal y protector con sus amigos, con sus fuentes, con los reporteros. Encantador de serpientes, sapos y libélulas; domesticaba lagartos.

"¿Qué haces animal?", preguntaba al teléfono cuando yo lo llamaba para ir a comer.

Cuando nos veíamos, los dos enfermos, en su lugar predilecto, el restaurante Puerto Getaria de Íñigo Arámburu, en la colonia Nápoles, brindaba diciendo: del otro lado no hay nada, así que hay que llevarse todo puesto . Para recordarle los sabores que departíamos de la cocina vasca, cuando ya no podía salir de su casa, me dediqué a mandarle pintxos, aunque se los hubieran prohibido el doctor.

Entre los recuerdos y los sabores que se llevó puestos, yo compartí algunos con él, unos secretos, otros transgresores, otros inconfesables. Sólo un asunto lo inquietaba en sus últimos días como pendiente, sólamente uno. Yo me guardo su insolente voz cariñosa: ¡Adiós, animal!

* Director de La Jornada Maya