Europa Press, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 2 de octubre de 2021, p. 22

Madrid. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, denunció ayer persecución político-judicial contra su partido, Perú Libre, y contra el secretario general de la formación, Vladimir Cerrón, al tiempo que el Congreso reunió firmas el jueves por la noche para censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, tras interpelarlo por su presunta participación en atentados terroristas cometidos por el grupo armado Sendero Luminoso hace cuatro décadas.

El primer ministro peruano lamentó un intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes por los delitos de “renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos de ley, una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Estamos dispuestos a enfrentarlos junto al pueblo , anunció Bellido en Twitter.

La polémica se desató en Perú desde la toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Pedro Castillo, a quien se ha acusado desde diferentes sectores de pertenecer o simpatizar con Sendero Luminoso.

En cuanto a Maraví, de 61 años, el congresista Jorge Montoya, del ultraderechista Renovación Popular, dijo a la prensa al finalizar la interpelación que las respuestas del ministro no nos han convencido. Vamos a formular la moción de censura y la vamos a trabajar en los días que vienen .

Los congresistas debatieron por más de 10 horas en torno al controvertido pasado político de Maraví, dirigente sindical del gremio magisterial nombrado ministro en julio por el presidente Castillo.