Sábado 2 de octubre de 2021

Se publicó en español una interesante obra del crítico musical Ted Giogia: La música: una historia subversiva (Turner, 2021). En él, el articulista de Los Ángeles Times analiza cómo se relacionan los acontecimientos políticos, tabúes y condicionamientos de cada época con el desarrollo de la música. El seductor libro de casi 600 páginas inicia su recorrido con la fabricación de los primeros instrumentos musicales, –hechos con huesos y pieles de animales– y, por medio de sus 28 capítulos, aborda temas como los intentos por teorizar las armonías –realizados por Pitágoras–, el nacimiento de los ritmos modernos y llega a la era de las listas de reproducción y el surgimiento de la industria musical en formato digital.

¿Cómo dar un repaso por las variedades la innovación musical sin romperse la quijada a bostezos o explicar las complejidades de la antropología social ligada la dinámica musical sin inducir migrañas? Giogia tiene la respuesta. Con un estilo ameno y conciso, el estudioso demuestra que, después de hacer a un lado juicios previos y acercarse al tema con una mentalidad abierta, la historia de las innovaciones que permiten crear música está ligada al sexo, la magia, los estados de trance y otras actividades –todas ellas calificadas por las buenas conciencias como vergonzosas e irracionales–. Uno de los objetivos principales del libro es demostrar ciertas tradiciones musicales calificadas como respetables y ahora asociadas a las élites culturales, en realidad proceden de ambientes marginales.

La gente tiene el poder

Con la intención de llegar al lector en general, Ted emprende la tarea de explicar la dinámica de la música para rastrear cómo los estilos y formas evolucionan, siguen su curso y, eventualmente, son remplazados o revitalizados. Para cumplir con esta importante tarea los primeros capítulos y el epílogo del libro operan como una extraordinaria declaración de principios. Particularmente interesantes resultan una serie de ideas que se desprenden de los capítulos: Carnívoros en el auditorio , El narrador de historias y La vergüenza de la música , que forman parte del tratado.

Consciente de que las canciones son depósitos de muchas clases de energías y tipos de poder, uno de los temas que más apasionan al escritor es conocer cuál es el papel que desempeñan a la hora de formar coaliciones en las sociedades humanas y propone que, a lo largo de su dilatada historia, la música siempre ha tenido una vinculación íntima con la conducta agresiva y tribal, ya sea de la caza, guerras, huelgas, protestas políticas o simplemente las competiciones deportivas. En este sentido, la música funciona como una extraordinaria herramienta para fomentar la formación y cohesión de grupos.