N

o había asistido al Festival de San Sebastián desde 2006 y en los quince años de intermedio algunas cosas han cambiado. Ahora hay más secciones –el catálogo oficial es del volumen de una pequeña guía telefónica– y, como ya ocurría antes, todo parece funcionar como una maquinaria bien aceitada.

Desde luego, el desarrollo no fue el normal porque todavía se observaron varias medidas para evitar la propagación del Covid-19, la principal fue la reducción de los aforos en 50 por ciento. O sea, se perdió la mitad del boletaje. De esa forma, el festival donostiarra fue más sensato que el de Cannes, donde se permitió llenar los teatros y la formación de aglomeraciones. Desde luego, uno se sentía más seguro que en el acto francés, porque incluso la salida del público al terminar las funciones se hacía de manera ordenada.

Y si bien también disminuyó la asistencia de acreditados, eso no afectó el entusiasmo del público local que agotó la mayoría de las entradas en los primeros días en que se pusieron a la venta. Ya lo he dicho en este mismo espacio: el comportamiento de los espectadores donostiarras es ejemplar y no se ven por ningún lado los malos modales de nuestro público nacional.

También fue meritoria la selección de la sección oficial, con una contada participación de petardos, mismos que un jurado feminista bien intencionado, pero equivocado, decidió premiar. Como suele suceder, el par de títulos ganadores – Crai nou, de la rumana Alina Gregore, y Earwig, de la francesa Lucile Hadzihalilovic– pasarán pronto al olvido y su triunfo quedará registrado sólo en la estadística. Y es una lástima que el título más sólido del cine español en esta sección – La hija, de Manuel Martín Cuenca– se haya exhibido fuera de concurso, aunque es muy probable que hubiese sido ignorado por tan miope jurado.