“Me vine por las oportunidades que no hay en el pueblo, por el trabajo. Lamentablemente aquí hay discriminación, a veces en el Metro me ha tocado que cuando vengo así vestido se burlan, me dicen cosas como: ‘ah, mira ese indígena, mira ese Juan Diego’. Me da tristeza a veces ver a esas personas que se dirigen a mí como indígena, me da como responderles ‘pues somos indígenas todos’ y, para demostrarles que no me da pena, estoy haciendo mi música en mazateco”, explicó.

Su compañero muchas veces ha sido señalado por su acento, se han burlado de él y lo han llamado de manera despectiva, como si su origen fuera un insulto.“Como en mi pueblo estamos acostumbrados a hablar puro mazateco, algunas palabras me fallan a veces o alguna letra, se ríen de mí y siento que es discriminación. Me dicen que hable bien o se ríen de mí, se siente feo. A veces me siento mal, pienso: ‘chale, ¡qué mala onda!’, porque lo hacen con un tono de burla. Luego te dicen oaxaco con un tono de desprecio”.

Otra cosa a la que los raperos han tenido que renunciar en parte es a la comunicación mediante chiflidos. Debido a la geografía montañosa de San Felipe Jalapa de Díaz sus habitantes han aprendido a comunicarse de esa manera, llegando a sustituir oraciones completas. Sin embargo, el idioma favorito de los raperos sigue siendo el suyo, el mazateco que aprendieron de sus padres y abuelos y consideran que pueden expresar mejor su sentir.

Por eso rapear en su lengua es también un acto para decirle a las personas de su pueblo no hay nada de qué avergonzarse, y al contrario cuentan con grandes cosas de las cuales sentirse orgullosos. “A veces me bajan la energía, pero yo siempre le echo ganas, no me agüito, pues. Yo soy de Oaxaca, soy oaxaco y 100 por ciento hablo mazateco. No me agüito, sigo dándole con todo”, reafirma Diego.

A los de mi comunidad les diría que no sientan pena por hablar mazateco, que seamos orgullosos, tenemos una cultura, una raíz, algo muy bonito que son nuestras tradiciones. A las personas que nos discriminan, les expresaría que busquen un poquito más, que no se burlen de las lenguas, que nos ayuden a rescatarlas e incluso que sepan ayudarnos, la vida sería muy diferente con su ayuda , puntualizó José Antonio.

De acuerdo con el estudio realizado por el Senado de la República, ¿Y tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente, en la actualidad 10 por ciento de la población en México es de origen indígena. De este porcentaje 7.3 millones de personas hablan alguna de las 68 lenguas indígenas; 4.6 millones ya no lo hacen; y un millón únicamente habla lengua indígena, no español.